На Глобальном цифровом форуме обсудили ответственный фактчекинг и международное сотрудничество
Захарова: Россия выступает за глобальное сотрудничество в борьбе с фейками
Глобальный цифровой форум. Обложка © Предоставлено Life.ru
Опасность фейков и необходимость совместного противодействия дезинформации стали центральными темами сессии «Ответственный фактчекинг в эпоху постправды: новые возможности для сотрудничества», прошедшей в рамках Глобального цифрового форума. Организатором выступила международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-checking Network (GFCN). Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что борьба с фейками сегодня — это уже не просто реакция на ложные вбросы, а глобальный вызов.
«Сегодня это не просто конкретная, точечная работа по отработке фейков. Мы это делаем не из любви к искусству, не потому что есть возможности, а потому что сейчас нас подталкивают — всю планету — отказаться от правды, расписаться под тем, что мы готовы жить в мире постпостправды», — отметила Захарова.
Глобальный цифровой форум. Фото © Предоставлено Life.ru
По её словам, Россия активно развивает собственные цифровые платформы, которые помогают в отстаивании информационного суверенитета. Они становятся важным инструментом, в том числе в борьбе с политически мотивированной дезинформацией.
«Я призываю вас биться за правду, докапываться до истины и не сдаваться», — подчеркнула дипломат.
Президент GFCN и глава АНО «Диалог» Владимир Табак обратил внимание на то, что сегодня ложные сведения доходят до пользователя напрямую, минуя редакции традиционных СМИ.
«Среднее время, проведённое российским пользователем в интернете — 5 часов 36 минут. Сегодня человеком, который должен заниматься фактчекингом, становится не журналист, а обычный житель», — объяснил он.
Глобальный цифровой форум. Фото © Предоставлено Life.ru
Министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина рассказал, что в республике запущены десятки инициатив, направленных на повышение медиаграмотности, однако проблемы остаются.
«Несмотря на все продвижения, у нас остаются серьёзные вызовы, которые требуют координации между различными учреждениями и ведомствами», — подчеркнул он.
Глобальный цифровой форум. Фото © Предоставлено Life.ru
Корреспондент RT (Ирландия) Чей Боуз рассказал о давлении на журналистов, с которым он лично столкнулся в Румынии.
«Я собирался осветить второй раунд выборов, но меня арестовали в аэропорту, потому что я якобы представлял угрозу национальной безопасности. Возможно, это связано с тем, что я часто говорю о провалах Евросоюза», — рассказал Боуз.
Глобальный цифровой форум. Фото © Предоставлено Life.ru
По его словам, в Европе развернута настоящая информационная война, где не приветствуются альтернативные точки зрения. Журналист поделился, что корреспондентам не разрешают спорить и выражать своё мнение, подчеркнув, что необходимо бороться за настоящую правду, а не за единое видение.
О последствиях распространения дезинформации в Южной Корее напомнил Ли Сан Хён, корреспондент МИА «Россия сегодня». После истории с импичментом президента в апреле 2025 года общество оказалось резко поляризовано — в том числе из-за вбросов фейков.
Фейковые новости подрывают доверие к институтам общества и становятся угрозой глобального масштаба, отметил эксперт GFCN, президент французского «Института 1717» Эммануэль Леруа. Фактчекинг-менеджер агентства Anadolu из Турции Омер Фарук Горчин добавил, что в условиях кризиса доверия пользователи начинают всё чаще возвращаться к проверенной журналистике.
Ранее Глобальный цифровой форум в Нижнем Новгороде объединил свыше 100 стран. Он привлёк 2000 участников из более чем сотни государств. Среди них были свыше 30 министров цифровой сферы из разных регионов мира, включая Африку, Азию, Латинскую Америку, страны Персидского залива и Европу. В течение двух дней на форуме выступили более 160 экспертов из России и других стран.