На Глобальном цифровом форуме обсудили ответственный фактчекинг и международное сотрудничество

Опасность фейков и необходимость совместного противодействия дезинформации стали центральными темами сессии «Ответственный фактчекинг в эпоху постправды: новые возможности для сотрудничества», прошедшей в рамках Глобального цифрового форума. Организатором выступила международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-checking Network (GFCN). Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что борьба с фейками сегодня — это уже не просто реакция на ложные вбросы, а глобальный вызов.

«Сегодня это не просто конкретная, точечная работа по отработке фейков. Мы это делаем не из любви к искусству, не потому что есть возможности, а потому что сейчас нас подталкивают — всю планету — отказаться от правды, расписаться под тем, что мы готовы жить в мире постпостправды», — отметила Захарова.

Глобальный цифровой форум. Фото © Предоставлено Life.ru

По её словам, Россия активно развивает собственные цифровые платформы, которые помогают в отстаивании информационного суверенитета. Они становятся важным инструментом, в том числе в борьбе с политически мотивированной дезинформацией.

«Я призываю вас биться за правду, докапываться до истины и не сдаваться», — подчеркнула дипломат.

Президент GFCN и глава АНО «Диалог» Владимир Табак обратил внимание на то, что сегодня ложные сведения доходят до пользователя напрямую, минуя редакции традиционных СМИ.

«Среднее время, проведённое российским пользователем в интернете — 5 часов 36 минут. Сегодня человеком, который должен заниматься фактчекингом, становится не журналист, а обычный житель», — объяснил он.

Глобальный цифровой форум. Фото © Предоставлено Life.ru

Министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина рассказал, что в республике запущены десятки инициатив, направленных на повышение медиаграмотности, однако проблемы остаются.

«Несмотря на все продвижения, у нас остаются серьёзные вызовы, которые требуют координации между различными учреждениями и ведомствами», — подчеркнул он.

Глобальный цифровой форум. Фото © Предоставлено Life.ru

Корреспондент RT (Ирландия) Чей Боуз рассказал о давлении на журналистов, с которым он лично столкнулся в Румынии.

«Я собирался осветить второй раунд выборов, но меня арестовали в аэропорту, потому что я якобы представлял угрозу национальной безопасности. Возможно, это связано с тем, что я часто говорю о провалах Евросоюза», — рассказал Боуз.

Глобальный цифровой форум. Фото © Предоставлено Life.ru

По его словам, в Европе развернута настоящая информационная война, где не приветствуются альтернативные точки зрения. Журналист поделился, что корреспондентам не разрешают спорить и выражать своё мнение, подчеркнув, что необходимо бороться за настоящую правду, а не за единое видение.

О последствиях распространения дезинформации в Южной Корее напомнил Ли Сан Хён, корреспондент МИА «Россия сегодня». После истории с импичментом президента в апреле 2025 года общество оказалось резко поляризовано — в том числе из-за вбросов фейков.

Фейковые новости подрывают доверие к институтам общества и становятся угрозой глобального масштаба, отметил эксперт GFCN, президент французского «Института 1717» Эммануэль Леруа. Фактчекинг-менеджер агентства Anadolu из Турции Омер Фарук Горчин добавил, что в условиях кризиса доверия пользователи начинают всё чаще возвращаться к проверенной журналистике.