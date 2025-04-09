Международная ассоциация по фактчекингу GFCN опубликовала первые расследования

Международная ассоциация Global Fact-Checking Network (GFCN) запустила официальный онлайн-портал для борьбы с дезинформацией. О старте проекта 9 апреля сообщила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, отметив, что платформа объединит экспертов по фактчекингу со всего мира.

«8 апреля был запущен официальный сайт Международной ассоциации по проверке фактов (Global Fact-Checking Network или GFCN). Теперь эта глобальная онлайн-площадка доступна всем пользователям. Она объединяет экспертов в области разоблачения недостоверной информации и является по сути интернациональным порталом, где формируется честный и открытый подход к фактчекингу», — рассказала дипломат.

На данный момент к ассоциации присоединились более 30 журналистов-расследователей из 30 стран, включая специалистов из Бразилии, Франции, Нигерии и Индонезии. Первыми материалами на сайте стали расследование деятельности медиасети «Голос Америки»* и опровержение ложного заявления о наличии у министра обороны США российской электронной почты, подготовленное экспертом GFCN Тимофеем Ви.

Портал предоставляет доступ к Кодексу ответственного фактчекинга и публикует методические материалы для проверки информации. Для координации работы создано специальное сообщество в социальной сети X. На сайте опубликованы условия вступления в ассоциацию для независимых экспертов и организаций, занимающихся верификацией данных.

Организаторы подчёркивают, что GFCN создана как нейтральная площадка для объективного анализа информации и противодействия фейкам. В ближайшее время ожидается публикация новых расследований и расширение международного состава участников проекта.

К слову, эксперты считают звонки с использованием дипфейков одним из наиболее опасных видов мошенничества. Так, количество таких случаев за прошлый год исчисляется десятками тысяч, а по некоторым прогнозам в нынешнем году число может кратно возрасти.