Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 06:20

В Индии открыли самый высокий мост в мире, который строили более 20 лет

CNN: Премьер-министр Индии Моди открыл в Кашмире самый высокий ж/д мост в мире

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рядом с мостом. Обложка © X / thinking_panda

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рядом с мостом. Обложка © X / thinking_panda

В Кашмирской долине состоялось открытие Ченабского моста, самого высокого железнодорожного моста в мире. В торжественной церемонии принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщил телеканал CNN.

Новый мост в Индии. Фото © X / basiitzargar

Новый мост в Индии. Фото © X / basiitzargar

Мост через реку Ченаб, строившийся в общей сложности 21 год и 8 месяцев, является одним из самых высоких арочных мостов в мире. Его высота составляет 359 метров, что выше Эйфелевой башни. Длина моста – 1315 метров, стоимость – более 160 миллионов долларов. Он является частью новой железнодорожной линии, соединяющей Кашмир с остальной Индией.

В рамках своего визита он также запустил железнодорожное сообщение Удхампур-Сринагар-Барамулла, обеспечивающее связь ключевых городов региона с остальной Индией. Эта поездка стала первой для Моди в индийскую часть Кашмира после эскалации напряжённости с Пакистаном в апреле.

В Москве на месте монорельсов может появиться парк, парящий над городом
В Москве на месте монорельсов может появиться парк, парящий над городом

А ранее Life.ru рассказывал о планах России и КНДР совместными усилиями построить автомобильный мост через реку Туманная, который обеспечит прямое сообщение между странами. В конце апреля Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи запустил его строительство.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Индия
  • Нарендра Моди
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar