В Индии открыли самый высокий мост в мире, который строили более 20 лет
CNN: Премьер-министр Индии Моди открыл в Кашмире самый высокий ж/д мост в мире
Премьер-министр Индии Нарендра Моди рядом с мостом. Обложка © X / thinking_panda
В Кашмирской долине состоялось открытие Ченабского моста, самого высокого железнодорожного моста в мире. В торжественной церемонии принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщил телеканал CNN.
Новый мост в Индии. Фото © X / basiitzargar
Мост через реку Ченаб, строившийся в общей сложности 21 год и 8 месяцев, является одним из самых высоких арочных мостов в мире. Его высота составляет 359 метров, что выше Эйфелевой башни. Длина моста – 1315 метров, стоимость – более 160 миллионов долларов. Он является частью новой железнодорожной линии, соединяющей Кашмир с остальной Индией.
В рамках своего визита он также запустил железнодорожное сообщение Удхампур-Сринагар-Барамулла, обеспечивающее связь ключевых городов региона с остальной Индией. Эта поездка стала первой для Моди в индийскую часть Кашмира после эскалации напряжённости с Пакистаном в апреле.
А ранее Life.ru рассказывал о планах России и КНДР совместными усилиями построить автомобильный мост через реку Туманная, который обеспечит прямое сообщение между странами. В конце апреля Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи запустил его строительство.