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Регион
5 июня, 13:30

В Москве на месте монорельсов может появиться парк, парящий над городом

Шапиро: Парк на месте монорельса может стать стимулом для развития районов

Обложка © ТАСС / Артем Житенев

Обложка © ТАСС / Артем Житенев

В Москве обсуждается проект создания парка на месте бывшего монорельса, который может стать важным стимулом для развития окружающих районов. Об этом сообщил архитектор и сооснователь архитектурного бюро Wowhaus, почётный член Российской академии художеств Олег Шапиро. Он подчеркнул, что данный проект не только сохранит историческую конструкцию, но и придаст ей новое значение и функционал.

«Зелёное пространство на месте промзоны или старого транспортного объекта – это символ современного, бережного и устойчивого урбанизма. Если парк откроют, это будет своеобразный променад, приподнятый над городом. Когда вы будете идти по нему, вам откроются необычные виды на город», заявил Шапиров в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Посетители смогут насладиться панорамами, которые ранее были недоступны. Например, с нового ракурса можно будет увидеть Останкинский пруд и знаменитую Останкинскую телебашню. Это создаст уникальные возможности для отдыха и прогулок, делая пространство более привлекательным для жителей и туристов.

У Суздальского и Ивановских прудов появятся современные зоны отдыха
У Суздальского и Ивановских прудов появятся современные зоны отдыха

Ранее в природно-историческом парке «Москворецкий» на участке набережной Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста прошли работы по благоустройству. Сейчас здесь смонтировали новые настилы на свайном основании. В них встроили смотровые балкончики, а также обустроили отдельно стоящие смотровые площадки.

Полина Никифорова
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