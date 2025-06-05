В Москве на месте монорельсов может появиться парк, парящий над городом

В Москве обсуждается проект создания парка на месте бывшего монорельса, который может стать важным стимулом для развития окружающих районов. Об этом сообщил архитектор и сооснователь архитектурного бюро Wowhaus, почётный член Российской академии художеств Олег Шапиро. Он подчеркнул, что данный проект не только сохранит историческую конструкцию, но и придаст ей новое значение и функционал.

«Зелёное пространство на месте промзоны или старого транспортного объекта – это символ современного, бережного и устойчивого урбанизма. Если парк откроют, это будет своеобразный променад, приподнятый над городом. Когда вы будете идти по нему, вам откроются необычные виды на город», — заявил Шапиров в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Посетители смогут насладиться панорамами, которые ранее были недоступны. Например, с нового ракурса можно будет увидеть Останкинский пруд и знаменитую Останкинскую телебашню. Это создаст уникальные возможности для отдыха и прогулок, делая пространство более привлекательным для жителей и туристов.