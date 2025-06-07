В «Царском Селе» открылась выставка «КриптоФерма»

В музее-заповеднике «Царское Село» открылась необычная выставка «КриптоФерма», созданная в сотрудничестве с Университетом ИТМО. Этот экспериментальный проект, разместившийся в недавно отреставрированных залах Императорской фермы XIX века, предлагает посетителям взглянуть на взаимодействие природы и технологий через призму современного искусства.

Выставка «КриптоФерма» в Царском Селе. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург», АО «ГАТР»

Семь интерактивных инсталляций, созданных молодыми художниками, исследуют, как искусственный интеллект может интерпретировать природные процессы и историческое наследие. Среди экспонатов — воссозданная нейросетью по старинным описаниям фарфоровая посуда, напечатанная на 3D-принтере, и виртуальная реконструкция облика животных из императорского зоопарка по их черепам. Особый интерес представляет инсталляция, позволяющая увидеть архитектурный комплекс глазами птицы.

«Как человек взаимодействует с природой в контексте новых технологий. Мы находимся в эпохе цифровизации и, конечно, это влияет на то, как мы воспринимаем реальность, как мы рефлексируем», — сказала Ольга Вад телеканалу «Санкт-Петербург».

Директор музея Ольга Таратынова подчеркивает, что «КриптоФерма» — это попытка привлечь молодую аудиторию от 15 до 25 лет, которая традиционно редко посещает музеи. Выставка открывается в день рождения Александра Пушкина, что добавляет проекту особую символичность. По мнению организаторов, этот смелый эксперимент знаменует начало новой эры в жизни музея, где историческое наследие встречается с цифровыми технологиями.