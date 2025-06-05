Без кистей и красок: В Русском музее показали, как технологии меняют современное искусство
В Русском музее в Петербурге открыли выставку «Машины эмпатии»
Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург»
В стенах западного корпуса Михайловского замка состоялась презентация уникального совместного проекта Государственного Русского музея и выпускников Университета ИТМО. Экспозиция под названием «Машины эмпатии» объединила тринадцать произведений, создающих особую, таинственную атмосферу на пересечении искусства, фантастики и современных технологий, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
«Машины эмпатии». Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»
Посетители выставки смогут получить необычный интерактивный опыт. Среди представленных работ есть роботизированный улей, который реагирует на дыхание человека, и инсталляция, позволяющая услышать музыку, генерируемую движением пузырьков воздуха.
«Это художники, у которых есть компетенции инженеров, программистов и даже учёных, которые исследуют раковые клетки. И всегда есть консультанты. Это групповой проект», — отметила Ольга Вад, куратор выставки «Машины эмпатии».
Некоторые посетители могут предположить, что выставки будущего будут выглядеть именно так. Однако организаторы не согласны с такой формулировкой. Они уверены, что будущее искусства уже наступило, и современная культура должна как можно быстрее преодолеть стадии отрицания и торга, чтобы прийти к принятию этой новой реальности взаимодействия технологий и творчества.
Чтобы уверенно смотреть в будущее, необходимо ясно помнить и своё прошлое. Ранее в Музее Победы состоялось открытие выставки, посвящённой 100-летию Международного детского центра «Артек». Туда даже привезли красное знамя первых лет с надписью «Клянёмся выполнять заветы Ильича».