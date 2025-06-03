В Музее Победы открылась выставка в честь 100-летия «Артека»

В Музее Победы открылась выставка, посвящённая 100-летию Международного детского центра «Артек». Экспозиция объединила уникальные материалы из музея истории «Артека», Московского дворца пионеров, школьных музеев страны и семейных архивов участников историко-патриотической смены «Школьный Музей Победы». О мероприятии сообщила пресс-служба музея.

Посетители могут увидеть первые документы лагеря, познакомиться с распорядком дня и правилами отбора артековцев в разные годы. Центральное место занимают знаковые экспонаты: красное знамя первых лет с надписью «Клянёмся выполнять заветы Ильича», форма артековцев и вожатых советского периода, а также традиционные пионерские атрибуты — горн и барабан.

Особое внимание уделено военному периоду, когда воспитанники и сотрудники «Артека» в возрасте 12–15 лет участвовали в боевых действиях, партизанском движении, работали в госпиталях. Многие из них дошли до Берлина и участвовали в Параде Победы.

Выставка «Артек: 100 лет счастливого детства» продолжит работу на площадке «Школьного Музея Победы» до 26 июня, сохраняя память о легендарном детском центре и его вкладе в историю страны.