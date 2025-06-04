Учёные ЛЭТИ разработали наноматериал для выявления опасных газов

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ представил новый двумерный наноматериал толщиной в один атом – графитоподобный нитрид углерода (g-C3N4), который может стать основой для создания высокоточных сенсоров опасных газов и технологий очистки воды. Об этом сообщает «Газета.ru».

Загрязнение атмосферы, вызванное промышленной деятельностью и использованием транспорта на горючем топливе, представляет серьёзную угрозу для экологии и здоровья человека. Вредные газы, выделяемые в процессе производства, часто не имеют запаха и цвета, что делает их трудно обнаруживаемыми. Для решения этой проблемы учёные разрабатывают доступные и точные газоанализаторы.

По словам доцента кафедры микро- и наноэлектроники ЛЭТИ Светланы Налимовой, новый материал отличается простотой производства из недорогих компонентов и может значительно повысить чувствительность и компактность газовых сенсоров по сравнению с существующими аналогами. Кроме того, он обладает биосовместимостью и отличными каталитическими свойствами, что открывает перспективы его применения в медицине и очистке воды от органических загрязнений. Также g-C3N4 может быть использован в солнечных панелях, что расширяет его потенциальное применение в различных областях.