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3 июня, 01:48

В России разработали революционный пептид, ускоряющий заживление ран

Обложка © unsplash.com / Diana Polekhina

Обложка © unsplash.com / Diana Polekhina

Учёные Балтийского федерального университета имени И. Канта вместе с коллегами из Екатеринбурга и Москвы создали новый пептид CC-18, который на 17% увеличивает скорость затягивания кожных ран. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

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Пептиды – это короткие цепочки аминокислот, играющие ключевую роль в регенерации тканей и других биологических процессах. Хотя человеческий организм способен самостоятельно вырабатывать пептиды, учёные ставят перед собой задачу создания новых веществ с уникальными свойствами для фармацевтической и косметологической промышленности.

В ходе экспериментов на клеточных линиях удалось доказать, что пептид CC-18 не токсичен и обладает регенеративными свойствами. В результате исследования скорость заживления ран в присутствии нового пептида была значительно выше: площадь закрытия раны увеличилась на 13%, 17% и 5% через 12, 24 и 48 часов соответственно.

«Создание эффективных и безопасных пептидов – это сложная задача, так как не все новые соединения являются биодоступными. Однако нам удалось найти необходимую аминокислотную последовательность и проверить её свойства», – рассказала Ольга Бабич, директор НОЦ «Промышленные биотехнологии» БФУ им. И. Канта.

Тем не менее, для практического применения CC-18 необходимо провести дополнительные доклинические и клинические испытания, чтобы подтвердить его эффективность. Если эти испытания пройдут успешно, новый пептид может стать настоящим прорывом в области медицины и ускорить процесс заживления ран у пациентов.

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Юния Ларсон
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