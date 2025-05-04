Россиянкам рассказали, что такое пептиды и как они помогают сохранить здоровье кожи

Пептиды помогают предотвратить дряблость кожи. Это короткие цепочки аминокислот, которые стимулируя различные процессы в коже. Одни сигнализируют клеткам о необходимости увеличения производства коллагена и эластина, другие помогают удерживать влагу, а третьи обладают антиоксидантными свойствами, четвёртые снижают воспалительные процессы. Принцип их действия раскрыла ведущий технолог — разработчик бренда косметики Анастасия Лихоршест.

По её словам, перед покупкой кремов важно внимательно изучить состав, чтобы убедиться в наличии и достаточном количестве пептидов. К наиболее эффективным компонентам для кожи собеседница «Вечерней Москвы» отнесла матрикины, которые стимулируют выработку эластина и гиалуроновой кислоты.