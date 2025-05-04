Россиянкам рассказали, что такое пептиды и как они помогают сохранить здоровье кожи
Технолог Лихоршест: Пептиды помогают предотвратить дряблость кожи
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Пептиды помогают предотвратить дряблость кожи. Это короткие цепочки аминокислот, которые стимулируя различные процессы в коже. Одни сигнализируют клеткам о необходимости увеличения производства коллагена и эластина, другие помогают удерживать влагу, а третьи обладают антиоксидантными свойствами, четвёртые снижают воспалительные процессы. Принцип их действия раскрыла ведущий технолог — разработчик бренда косметики Анастасия Лихоршест.
По её словам, перед покупкой кремов важно внимательно изучить состав, чтобы убедиться в наличии и достаточном количестве пептидов. К наиболее эффективным компонентам для кожи собеседница «Вечерней Москвы» отнесла матрикины, которые стимулируют выработку эластина и гиалуроновой кислоты.
Кроме того, стоит обратить внимание на медьсодержащие пептиды, которые способствуют заживлению ран, а также на сигнальные пептиды, которые расслабляют мышцы и уменьшают выраженность морщин. Однако одного лишь применения косметики с пептидами недостаточно, важна также защита от ультрафиолета с помощью SPF-защиты, предупредила эксперт.
Ранее косметолог перечислила вредные ингредиенты в кремах. К примеру, средство для лица не должно содержать формальдегид и силиконы. Кроме того, Life.ru выяснил, как получить компенсацию от горе-косметолога за испорченное лицо.