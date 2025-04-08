Фото, чеки и заключение врача: Life.ru выяснил, как получить компенсацию от горе-косметолога за испорченное лицо

В России продолжает расти популярность косметологических услуг, включая инъекции, аппаратные процедуры и другие манипуляции. В некоторых случаях после коррекции внешности клиентки сталкиваются с разочарованием: их кожа становится хуже, появляются рубцы, аллергические реакции и другие неприятные последствия. В такой ситуации пострадавшая имеет полное право потребовать компенсацию за причинённый ущерб, рассказал Life.ru ведущий юрист ЮК «Протектор» Акмалов Тимур.

По словам юриста, основанием для подачи иска могут быть ошибки при выполнении процедуры, использование несертифицированных препаратов, нарушение технологии и даже отсутствие необходимой лицензии у специалиста. Если клиент не был должным образом проинформирован о возможных рисках, это тоже может стать поводом для возмещения ущерба.

Если вы столкнулись с некачественно оказанной косметологической услугой, первое, что нужно сделать, — зафиксировать вред. Для этого необходимо сделать фотографии повреждений, сохранить все документы, включая договор, чеки и медицинскую карту. Также важно обратиться к независимому врачу для получения заключения о степени вреда, необходимом лечении и степени утраты трудоспособности — это будет ключевым доказательством Акмалов Тимур Ведущий юрист ЮК «Протектор»

Затем эксперт порекомендовал направить претензию в клинику, дабы решить вопрос в досудебном порядке. В случае отказа или отсутствия ответа в течение десяти дней необходимо обращаться в суд, где с горе-мастеров также можно взыскать моральный ущерб и упущенную выгоду.

«Чтобы минимизировать риски, важно тщательно выбирать клинику и специалиста: проверять лицензии, наличие медицинского образования у косметолога, читать отзывы. Всегда подписывайте договор на оказание услуг и сохраняйте все документы — они могут понадобиться в случае конфликта», — подчеркнул Акмалов.

При первых признаках осложнений важно немедленно обратиться к врачу — это поможет не только избежать ухудшения состояния, но и укрепит вашу позицию в случае судебного разбирательства, заключил юрист.