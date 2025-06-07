На Подмосковье обрушился сильный ливень с градом

Мощный ливень с градом обрушился на города Московской области. В Долгопрудном и Пушкино наблюдаются обильные осадки.

Непогода в Московской области. Видео © Life.ru

«Сильный дождь, ветер и град уже в Мытищах и Королёве», — сообщают городские паблики.

Также сообщается, что во второй половине дня хмурые тучи накроют Москву. При этом воздух днём прогреется до +28 градусов по Цельсию.