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7 июня, 09:19

На Подмосковье обрушился сильный ливень с градом

Мощный ливень с градом обрушился на города Московской области. В Долгопрудном и Пушкино наблюдаются обильные осадки.

Непогода в Московской области. Видео © Life.ru

«Сильный дождь, ветер и град уже в Мытищах и Королёве», — сообщают городские паблики.

Также сообщается, что во второй половине дня хмурые тучи накроют Москву. При этом воздух днём прогреется до +28 градусов по Цельсию.

Погода в июне 2025 в Москве и в Санкт-Петербурге: от жары к ливням
Погода в июне 2025 в Москве и в Санкт-Петербурге: от жары к ливням

Ранее жителей и гостей Москвы уже предупреждали, что столицу в скором времени накроет гроза с градом и сильным ветром. Изменение погодных условий связано с перемещением центра антициклона в восточном направлении.

Обложка © Life.ru

Мария Любицкая
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