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7 июня, 11:06

Сценический экшен без цензуры: Бейонсе осталась без штанов прямо во время концерта

У Бейонсе на концерте слетели штаны, но звезда не подала виду

Певица Бейонсе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ beyonce

Певица Бейонсе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ beyonce

На одном из концертов тура Cowboy Carter у Бейонсе произошёл курьёзный инцидент — прямо на сцене звезда осталась без штанов. Костюм подвёл в самый неожиданный момент, но артистка не растерялась и продолжила номер, будто так и было задумано.

На концерте у певицы Бейонсе спали штаны. Видео © TikTok/ danielhallan_

Зрители были в восторге и щедро наградили певицу аплодисментами за её выдержку. Однако, за кулисами, судя по всему, её ожидало серьёзное обсуждение произошедшего.

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Сценические накладки случаются и у российских артистов. Ранее на концерте в Санкт-Петербурге Филипп Киркоров обжёгся от фейерверков, запущенных прямо во время номера. К счастью, певец не пострадал, хотя его костюм заметно пострадал от пиротехники. Сам артист заверил фанатов, что с ним всё в порядке.

Милена Скрипальщикова
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