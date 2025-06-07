Сценический экшен без цензуры: Бейонсе осталась без штанов прямо во время концерта

На одном из концертов тура Cowboy Carter у Бейонсе произошёл курьёзный инцидент — прямо на сцене звезда осталась без штанов. Костюм подвёл в самый неожиданный момент, но артистка не растерялась и продолжила номер, будто так и было задумано.

На концерте у певицы Бейонсе спали штаны. Видео © TikTok/ danielhallan_

Зрители были в восторге и щедро наградили певицу аплодисментами за её выдержку. Однако, за кулисами, судя по всему, её ожидало серьёзное обсуждение произошедшего.