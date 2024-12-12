Психолог на примере дочери Бейонсе объяснила, почему современные дети взрослеют раньше

Современные дети выглядят гораздо старше своих лет, и свежие фотографии дочки Бейонсе с премьеры фильма «Король Лев: Муфаса» тому подтверждение. Глядя на Блю Айви, сложно поверить, что ей всего 12 лет. Девочка, как и многие её сверстники, развита не по годам. По мнению детского и семейного психолога Натальи Наумовой, причина такой тенденции — акселерация. В первую очередь здесь замешано питание.

«Сейчас улучшились питание и условия жизни. Через мясные продукты в детский организм поступает большое количество антибиотиков, которые усиливают рост. Дети становятся физически крупнее и быстрее взрослеют», — поделилась своим мнением Наумова в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, современные дети более развиты, чем предыдущие поколения. Буквально с пелёнок они умеют пользоваться гаджетами, начинают учить языки и заниматься ментальной арифметикой. Из-за этого подростковый возраст может наступать в девять лет, а из-за сильного переутомления быть снижена концентрация внимания.

Что касается психологического развития, то здесь у эксперта неоднозначное мнение. Она считает, что сейчас дети живут в полном комфорте и не хотят напрягаться, достигая своих целей. Из-за этого подростки отказываются учиться, так как родители и так купят всё, что они захотят.

Психолог посоветовала мамам и папам не давить на своих детей, а научить их бережно относиться к своим чувствам, оказывать необходимую поддержку, чтобы не допустить проблем с психическим здоровьем.