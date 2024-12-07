Психолог предупредила о болезни восходящей звезды — юного Леона Кемстача

16-летнего Леона Кемстача подстерегают неприятные последствия популярности в столь раннем возрасте. По мнению психолога Марианны Абравитовой, актёр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» рискует столкнуться со звёздной болезнью, которая в свою очередь чревата другими проблемами.

«Бомба, заложенная под популярность в юном возрасте, — это звёздная болезнь. Хотя она может накрыть в любом возрасте. Формирование под влиянием популярности в юности почти всегда даёт эту звёздную болезнь как точку роста», — отметила психолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В таком случае у человека может сформироваться неправильное определение себя в мире. Пережить звёздную болезнь поможет только философский взгляд на жизнь. Борьба с «недугом» во многом зависит и от окружения человека, а также его психотипа. Эксперт выразила надежду, что Кемстача окружают хорошие друзья и близкие люди, которые помогут ему проработать популярность изнутри и не поддаться искушению.