Психолог предупредила о болезни восходящей звезды — юного Леона Кемстача
Психолог Абравитова: У 16-летнего Леона Кемстача может начаться звёздная болезнь
Леон Кемстач. Фото © VK / leon_kemstach
16-летнего Леона Кемстача подстерегают неприятные последствия популярности в столь раннем возрасте. По мнению психолога Марианны Абравитовой, актёр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» рискует столкнуться со звёздной болезнью, которая в свою очередь чревата другими проблемами.
«Бомба, заложенная под популярность в юном возрасте, — это звёздная болезнь. Хотя она может накрыть в любом возрасте. Формирование под влиянием популярности в юности почти всегда даёт эту звёздную болезнь как точку роста», — отметила психолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
В таком случае у человека может сформироваться неправильное определение себя в мире. Пережить звёздную болезнь поможет только философский взгляд на жизнь. Борьба с «недугом» во многом зависит и от окружения человека, а также его психотипа. Эксперт выразила надежду, что Кемстача окружают хорошие друзья и близкие люди, которые помогут ему проработать популярность изнутри и не поддаться искушению.
Популярность на 16-летнего Леона Кемстача обрушилась внезапно после выхода нашумевшего сериала. 4 декабря он также презентовал свой первый музыкальный альбом под названием «Дневник любви». Мероприятие прошло в закрытом формате, в числе гостей были Игорь Крутой, Юлия Снигирь, Анна Пересильд и многие другие. Альбом включает 12 треков, на создание которых ушло восемь месяцев.