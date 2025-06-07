В «Сенеже» стартовал очный модуль программы «Министерство контента»
Обложка © Telegram / Мастерская управления «Сенеж»
С 6 по 8 июня в Мастерской управления «Сенеж» состоится первый очный этап образовательной программы «Министерство контента» в рамках проекта «ТопБЛОГ» платформы «Россия — страна возможностей».
В программе участвуют около 150 представителей федеральных и региональных ведомств, а также подведомственных организаций из разных сфер — образования, здравоохранения, культуры, туризма и агротехнологий. Их цель — освоить системный подход к взаимодействию с блогерами и научиться создавать достоверный и качественный медиаконтент.
Как отметил генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» и ректор «Сенежа» Андрей Бетин, программа направлена на подготовку медиаавторов, способных доступно говорить с аудиторией на значимые темы. Участники будут работать на пересечении креативных индустрий и ключевых направлений развития России.
«Сегодня обществу нужны голоса, которым можно доверять — с опытом, знаниями и пониманием ответственности. Такие лидеры мнений должны появляться в каждой отрасли, и проект «ТопБЛОГ» пять лет помогает взращивать тематических авторов», — отметил Бетин.
Руководитель проекта «ТопБЛОГ» Ирина Круглова на открытии программы отметила, что «Министерство контента» отражает важный общественный запрос на честный диалог между государством и обществом. Этот трёхдневный интенсив призван научить участников эффективным коммуникациям через современные медиаформаты.
Интенсив включает лекции, разбор кейсов и практические занятия по взаимодействию с блогерами, созданию контента и управлению аудиторией. Особое внимание уделяется работе с острыми социальными темами. Первый день посвящён основам коммуникации, второй — системной работе с блогерами, третий — отработке навыков в практических ситуациях, включая кризисные сценарии.
После очного модуля в «Сенеже» летом начнётся масштабное обучение для 750 участников (600 блогеров и 150 госслужащих). Осенью их ждёт практическая работа над реальными медиапроектами для государственных ведомств, включая разработку стратегий информационного сопровождения.
Ранее Life.ru сообщал, что выпускники третьего и четвёртого потоков программы «Школа мэров» ВШГУ Президентской академии официально завершили обучение, получив соответствующие дипломы. Ректор вуза Алексей Комиссаров подчеркнул, что программа теперь является передовой платформой для подготовки управленцев. Обучение, состоящее из двух этапов, успешно завершили 160 участников. Практические занятия проходили в10 регионах.