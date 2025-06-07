В «Сенеже» стартовал очный модуль программы «Министерство контента»

С 6 по 8 июня в Мастерской управления «Сенеж» состоится первый очный этап образовательной программы «Министерство контента» в рамках проекта «ТопБЛОГ» платформы «Россия — страна возможностей».

В программе участвуют около 150 представителей федеральных и региональных ведомств, а также подведомственных организаций из разных сфер — образования, здравоохранения, культуры, туризма и агротехнологий. Их цель — освоить системный подход к взаимодействию с блогерами и научиться создавать достоверный и качественный медиаконтент.

Как отметил генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» и ректор «Сенежа» Андрей Бетин, программа направлена на подготовку медиаавторов, способных доступно говорить с аудиторией на значимые темы. Участники будут работать на пересечении креативных индустрий и ключевых направлений развития России.

«Сегодня обществу нужны голоса, которым можно доверять — с опытом, знаниями и пониманием ответственности. Такие лидеры мнений должны появляться в каждой отрасли, и проект «ТопБЛОГ» пять лет помогает взращивать тематических авторов», — отметил Бетин.

Руководитель проекта «ТопБЛОГ» Ирина Круглова на открытии программы отметила, что «Министерство контента» отражает важный общественный запрос на честный диалог между государством и обществом. Этот трёхдневный интенсив призван научить участников эффективным коммуникациям через современные медиаформаты.

Интенсив включает лекции, разбор кейсов и практические занятия по взаимодействию с блогерами, созданию контента и управлению аудиторией. Особое внимание уделяется работе с острыми социальными темами. Первый день посвящён основам коммуникации, второй — системной работе с блогерами, третий — отработке навыков в практических ситуациях, включая кризисные сценарии.

После очного модуля в «Сенеже» летом начнётся масштабное обучение для 750 участников (600 блогеров и 150 госслужащих). Осенью их ждёт практическая работа над реальными медиапроектами для государственных ведомств, включая разработку стратегий информационного сопровождения.