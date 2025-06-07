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7 июня, 13:48

Самарские врачи спасли подростка с ожогами 80% тела

В Самаре врачи провели 10 операций и спасли подростка с 80% ожогов тела

Обложка © Telegram / Минздрав Самарской области

Обложка © Telegram / Минздрав Самарской области

Год назад трое друзей из Чапаевска отправились на обычную прогулку, которая едва не закончилась трагедией. Подростки случайно задели удочкой провода под напряжением, и их ударило током. Двоим повезло отделаться лёгкими ожогами, но 14-летний Халмат Вапаев получил тяжелейшие травмы — было поражено было 80% его тела. Врачи давали мало шансов, но парень выжил.

Инцидент произошёл 29 мая 2024 года на улице Московской. Момент удара током попал на видео: вспышка, и подростков отбрасывает в сторону. Халмат получил критические ожоги, его срочно доставили в Самарскую городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова. Врачи провели 10 операций, четыре месяца боролись за его жизнь — и победили.

«С такой площадью ожога может возникнуть ожоговая болезнь — патофизиологический процесс, который затрагивает все органы, а также полиорганная недостаточность», — рассказал врач-хирург, заведующий ожоговым отделением, главный внештатный специалист регионального минздрава по комбустиологии Иосиф Новиков, передаёт пресс-служба Минздрава Самарской области.

Сейчас Халмат полностью восстановился, готовится к экзаменам и даже навестил медиков, которые его спасли.

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Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске врачи спасли женщину, которая на протяжении пяти лет страдала от осложнений после травмы позвоночника. Состояние пациентки резко ухудшилось вследствие пролапса прямой кишки. К счастью, благодаря усилиям медиков, патологию удалось успешно устранить.

Александра Мышляева
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