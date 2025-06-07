Самарские врачи спасли подростка с ожогами 80% тела

Год назад трое друзей из Чапаевска отправились на обычную прогулку, которая едва не закончилась трагедией. Подростки случайно задели удочкой провода под напряжением, и их ударило током. Двоим повезло отделаться лёгкими ожогами, но 14-летний Халмат Вапаев получил тяжелейшие травмы — было поражено было 80% его тела. Врачи давали мало шансов, но парень выжил.

Инцидент произошёл 29 мая 2024 года на улице Московской. Момент удара током попал на видео: вспышка, и подростков отбрасывает в сторону. Халмат получил критические ожоги, его срочно доставили в Самарскую городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова. Врачи провели 10 операций, четыре месяца боролись за его жизнь — и победили.

«С такой площадью ожога может возникнуть ожоговая болезнь — патофизиологический процесс, который затрагивает все органы, а также полиорганная недостаточность», — рассказал врач-хирург, заведующий ожоговым отделением, главный внештатный специалист регионального минздрава по комбустиологии Иосиф Новиков, передаёт пресс-служба Минздрава Самарской области.