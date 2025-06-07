В российском регионе захотели ограничить продажу вейпов

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил передать регионам право самостоятельно определять время, места и условия розничной продажи никотинсодержащей продукции, включая вейпы. Сейчас такие полномочия закреплены только на федеральном уровне.

«На протяжении предыдущей недели я слышал выступления депутатов Госдумы, лидеров фракций и моих коллег из других регионов России о том, как важно ограничить или запретить продажу вейпов. Пора действовать, не думая о своих рейтингах и рисках», – отметил он.

Проект закона уже направлен в Госдуму. По словам Филимонова, вопрос обсуждался с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, который поддержал инициативу. Губернатор подчеркнул, что речь идёт не о политике, а о здоровье детей. Власти региона также готовы помочь бизнесу перепрофилироваться — тем, кто потеряет доходы из-за возможных ограничений.