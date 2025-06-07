Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 14:32

Учёные бьют тревогу: Почти 30 крупных американских городов начали уходить под воду

Nature Cities: 28 городов США с населением 34 млн человек постепенно тонут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roschetzky Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roschetzky Photography

Исследователи из Политехнического университета Вирджинии установили, что 28 американских городов медленно погружаются под воду. По информации учёных, в этих населённых пунктах проживает порядка 34 миллионов человек. Об этом пишет издание Nature Cities.

Особую тревогу вызывает положение дел в Техасе. Один из его мегаполисов признан наиболее быстро утопающим: 42% его территории теряет высоту со скоростью, превышающей 5 миллиметров в год.

Пугающие темпы проседания также демонстрирует ряд других территорий, среди которых Даллас, Форт-Уэрт, Чикаго, Нью-Йорк, Детройт, Денвер и Индианаполис.

Скорая смерть: Врач предупредил о рисках подхватить амёбу-«мозгоеда» в грязном пруду
Скорая смерть: Врач предупредил о рисках подхватить амёбу-«мозгоеда» в грязном пруду

Ранее сообщалось, что дорожный участок в японском Киото, расположенный в километре от центрального железнодорожного узла, пострадал от провалов и затоплений. Как сообщили местные СМИ, инцидент привёл к полному прекращению движения и подтоплению соседних парковочных площадок.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Новости науки
  • США
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar