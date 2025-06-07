Учёные бьют тревогу: Почти 30 крупных американских городов начали уходить под воду

Исследователи из Политехнического университета Вирджинии установили, что 28 американских городов медленно погружаются под воду. По информации учёных, в этих населённых пунктах проживает порядка 34 миллионов человек. Об этом пишет издание Nature Cities.

Особую тревогу вызывает положение дел в Техасе. Один из его мегаполисов признан наиболее быстро утопающим: 42% его территории теряет высоту со скоростью, превышающей 5 миллиметров в год.

Пугающие темпы проседания также демонстрирует ряд других территорий, среди которых Даллас, Форт-Уэрт, Чикаго, Нью-Йорк, Детройт, Денвер и Индианаполис.