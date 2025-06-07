Учёные бьют тревогу: Почти 30 крупных американских городов начали уходить под воду
Nature Cities: 28 городов США с населением 34 млн человек постепенно тонут
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Исследователи из Политехнического университета Вирджинии установили, что 28 американских городов медленно погружаются под воду. По информации учёных, в этих населённых пунктах проживает порядка 34 миллионов человек. Об этом пишет издание Nature Cities.
Особую тревогу вызывает положение дел в Техасе. Один из его мегаполисов признан наиболее быстро утопающим: 42% его территории теряет высоту со скоростью, превышающей 5 миллиметров в год.
Пугающие темпы проседания также демонстрирует ряд других территорий, среди которых Даллас, Форт-Уэрт, Чикаго, Нью-Йорк, Детройт, Денвер и Индианаполис.
Ранее сообщалось, что дорожный участок в японском Киото, расположенный в километре от центрального железнодорожного узла, пострадал от провалов и затоплений. Как сообщили местные СМИ, инцидент привёл к полному прекращению движения и подтоплению соседних парковочных площадок.