Скорая смерть: Врач предупредил о рисках подхватить амёбу-«мозгоеда» в грязном пруду

Амёба-мозгоед (Naegleria fowleri) представляет собой одноклеточный организм, способный проникать в центральную нервную систему человека через носовые ходы во время купания. Этот микроскопический хищник опасен даже для абсолютно здоровых людей, рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«При погружении в пресноводный водоём без специального снаряжения в нос затекает вода. Если в ней содержится амёба-«мозгоед», через обонятельные рецепторы и проводящие пути она попадает в луковицу обонятельного анализатора, затем в головной мозг и поражает его», — пояснил врач «Вечерней Москве».

Амёбный менингоэнцефалит можно подхватить в пресных водоёмах, включая плохо очищенные бассейны и пруды. По словам врача, заболевание сложно диагностировать на ранних стадиях из-за неспецифических симптомов: слабости, головной боли, светобоязни, температуры и неврологических нарушений.

Амёбы-«мозгоеды» распространены в теплых пресных водоёмах США, Мексики, Австралии и других стран, но в России случаев заражения пока не зафиксировано, отметил медик. Болезнь почти всегда приводит к летальному исходу — смерть наступает в течение 10 дней после появления симптомов. Диагностика требует сложных исследований, таких как анализ спинномозговой жидкости и биопсия мозга, но результаты часто приходят слишком поздно для эффективного лечения.