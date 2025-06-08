Миграционные службы США задержали самого популярного в мире тиктокера Хаби Лейма

В Соединённых Штатах Америки задержали известного тиктокера Хаби Лейма. Инцидент произошёл в аэропорту Лас-Вегаса. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По информации источника, Лейм был задержан 6 июня в международном аэропорту Гарри Рида из-за истекшего срока действия его визы. После непродолжительного задержания блогеру разрешили добровольно покинуть территорию США.