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8 июня, 02:53

Миграционные службы США задержали самого популярного в мире тиктокера Хаби Лейма

AFP: Тиктокер Хаби Лейм задержан в США из-за проблем с визой

Хаби Лейм. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khaby00

Хаби Лейм. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khaby00

В Соединённых Штатах Америки задержали известного тиктокера Хаби Лейма. Инцидент произошёл в аэропорту Лас-Вегаса. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По информации источника, Лейм был задержан 6 июня в международном аэропорту Гарри Рида из-за истекшего срока действия его визы. После непродолжительного задержания блогеру разрешили добровольно покинуть территорию США.

Итальянский блогер Хаби Лейм занимает первое место по числу подписчиков в TikTok. На его аккаунт подписано более 162 миллионов пользователей.

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Антон Голыбин
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