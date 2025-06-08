Миграционные службы США задержали самого популярного в мире тиктокера Хаби Лейма
AFP: Тиктокер Хаби Лейм задержан в США из-за проблем с визой
Хаби Лейм. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khaby00
В Соединённых Штатах Америки задержали известного тиктокера Хаби Лейма. Инцидент произошёл в аэропорту Лас-Вегаса. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).
По информации источника, Лейм был задержан 6 июня в международном аэропорту Гарри Рида из-за истекшего срока действия его визы. После непродолжительного задержания блогеру разрешили добровольно покинуть территорию США.
Итальянский блогер Хаби Лейм занимает первое место по числу подписчиков в TikTok. На его аккаунт подписано более 162 миллионов пользователей.
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