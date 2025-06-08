Во Франции развернулась пропагандистская стратегия, цель которой — подготовка и начало боевых действий против России. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Так он прокомментировал заявление геополитического обозревателя французского телеканала LCI Пьера Серванта, который говорит, что Париж уже во всю ведёт войну против Москвы.

Западные государства продолжают нагнетать, делая Россию в глазах своих граждан врагом, из-за которого у них и случаются все беды. Ранее британский премьер Стармер заявил, что армия страны была приведена в «состояние готовности к войне» на фоне «российской угрозы». Кроме того, под боком у РФ, в Балтийском море, прямо сейчас проводит свои учения НАТО. СМИ считают, что это может стать началом войны.