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8 июня, 10:26

Безумие по телевизору: Подготовка французов к войне с Россией привела к панике

Политик Филиппо: Париж начал кампанию с целью начать войну против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Во Франции развернулась пропагандистская стратегия, цель которой — подготовка и начало боевых действий против России. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«По телевидению разворачивается безумная пропагандистская кампания, призванная заставить Францию официально вступить в вооружённый конфликт с Россией!» — рассказал политик.

Так он прокомментировал заявление геополитического обозревателя французского телеканала LCI Пьера Серванта, который говорит, что Париж уже во всю ведёт войну против Москвы.

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Западные государства продолжают нагнетать, делая Россию в глазах своих граждан врагом, из-за которого у них и случаются все беды. Ранее британский премьер Стармер заявил, что армия страны была приведена в «состояние готовности к войне» на фоне «российской угрозы». Кроме того, под боком у РФ, в Балтийском море, прямо сейчас проводит свои учения НАТО. СМИ считают, что это может стать началом войны.

Владимир Озеров
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