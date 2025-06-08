Россиянам рассказали, что нельзя делать в Федорин день 9 июня

В народном календаре 9 июня известен как Федорин день. Своё название он получил в честь мученицы Феодоры Александрийской, пострадавшей за веру во времена гонений при римском императоре Диоклетиане в III–IV веках. В народных традициях 9 июня также называются Федора Домовница, так как многие традиции в этот день были связаны с домом. Также православные христиане 9 июня вспоминают праведного Иоанна Русского.

Как напоминает интернет-издание «Подмосковье сегодня», Иоанн Русский, уроженец Малороссии, в конце XVII века был взят в плен турками во время войны. Отвергнув ислам, он был продан в рабство в турецкое селение Прокопион. Несмотря на тяготы неволи, Иоанн сохранил веру, молился и помогал нуждающимся.

Своим смирением и трудолюбием Иоанн заслужил уважение даже у своего господина. Он вёл аскетичный образ жизни, посвящая ночи молитвам и посту. Вскоре слава о его благочестии распространилась далеко за пределы селения, и люди стали обращаться к нему за советом и помощью. После смерти в 1730 году его мощи были обретены нетленными, от них исходило множество чудес. Впоследствии мощи святого перенесли на остров Эвбея, где они и находятся в храме, посвящённом Иоанну Русскому.

9 июня в церквях проходят богослужения в честь святого. Верующие обращаются к Иоанну Русскому с молитвами о помощи в сложных ситуациях, об исцелении и укреплении веры. Считается, что святой помогает тем, кто оказался в трудных обстоятельствах, особенно вдали от дома.

В народе в Федорин день существуют определённые запреты. Не рекомендуется ссориться, сквернословить и заниматься тяжелой работой. Лучше посвятить этот день молитве, размышлениям и добрым делам. Также в этот день празднуют именины Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян, Анастасия.