Провальный визит канцлера Германии Фридриха Мерца в США вызвал волну критики в немецком политическом истеблишменте. Многие политики и эксперты выразили разочарование в связи с отсутствием поддержки со стороны Вашингтона в вопросе усиления давления на Россию. Звучат опасения, что Берлин теряет свой вес на международной арене и не способен убедить союзников в необходимости жёсткой линии по отношению к Москве, пишет РИА «ФедералПресс».

Как говорится в статье, первый зарубежный визит новоиспечённого немецкого канцлера Мерца в Вашингтон был призван подтвердить крепость трансатлантических связей и склонить американскую администрацию к ужесточению курса в отношении России. Однако президент США Дональд Трамп отреагировал скептически, заявив, что санкционное давление теряет эффективность из-за адаптации российской экономики.

Общественная реакция на встречу двух лидеров оказалась неоднозначной. Особое внимание привлёк сдержанный приём Мерца в аэропорту, который многие расценили как знак пренебрежения со стороны Белого дома. Этот эпизод резко контрастировал с ожиданиями Берлина, рассчитывавшего на более тёплый прием и содержательные переговоры.

Немецкое издание Tageszeitung провело колкую параллель, сравнив дипломатическую миссию канцлера с визитом к будущей тёще: «Мерц прибыл в Вашингтон с надеждами, словно жених, пытающийся произвести впечатление на суровую свекровь. Этот визит должен был стать ключевым моментом в его карьере, но вместо триумфа он столкнулся с холодной расчётливостью».

Издание подчёркивает, что одной из главных целей канцлера было возвращение Германии статуса самостоятельного союзника США, способного отстаивать собственную позицию даже в условиях расхождения интересов. Однако отсутствие значимых договорённостей по итогам переговоров ставит под сомнение успех этой миссии. В связи с этим Мерц удостаивается звания «антигероя недели».