Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 17:33

Визит Мерца к Трампу сравнили с поездкой жениха к суровой тёще

РИА «ФедералПресс»: Визит Мерца в США обернулся провалом

Фридрих Мерц и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Evan Vucci

Фридрих Мерц и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Evan Vucci

Провальный визит канцлера Германии Фридриха Мерца в США вызвал волну критики в немецком политическом истеблишменте. Многие политики и эксперты выразили разочарование в связи с отсутствием поддержки со стороны Вашингтона в вопросе усиления давления на Россию. Звучат опасения, что Берлин теряет свой вес на международной арене и не способен убедить союзников в необходимости жёсткой линии по отношению к Москве, пишет РИА «ФедералПресс».

Как говорится в статье, первый зарубежный визит новоиспечённого немецкого канцлера Мерца в Вашингтон был призван подтвердить крепость трансатлантических связей и склонить американскую администрацию к ужесточению курса в отношении России. Однако президент США Дональд Трамп отреагировал скептически, заявив, что санкционное давление теряет эффективность из-за адаптации российской экономики.

Общественная реакция на встречу двух лидеров оказалась неоднозначной. Особое внимание привлёк сдержанный приём Мерца в аэропорту, который многие расценили как знак пренебрежения со стороны Белого дома. Этот эпизод резко контрастировал с ожиданиями Берлина, рассчитывавшего на более тёплый прием и содержательные переговоры.

Немецкое издание Tageszeitung провело колкую параллель, сравнив дипломатическую миссию канцлера с визитом к будущей тёще: «Мерц прибыл в Вашингтон с надеждами, словно жених, пытающийся произвести впечатление на суровую свекровь. Этот визит должен был стать ключевым моментом в его карьере, но вместо триумфа он столкнулся с холодной расчётливостью».

Издание подчёркивает, что одной из главных целей канцлера было возвращение Германии статуса самостоятельного союзника США, способного отстаивать собственную позицию даже в условиях расхождения интересов. Однако отсутствие значимых договорённостей по итогам переговоров ставит под сомнение успех этой миссии. В связи с этим Мерц удостаивается звания «антигероя недели».

«Следует освежить память»: Миронов напомнил русофобу Мерцу о надписях на стенах Рейхстага
«Следует освежить память»: Миронов напомнил русофобу Мерцу о надписях на стенах Рейхстага

Ранее Life.ru писал, что совместная пресс-конференция канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома превратилась в «шоу одного человека». Журналисты отметили, что Мерц говорил всего 3 минуты 50 секунд из 40, тогда как Трамп выступал в течение 36 минут. Они также указали, что канцлер присутствовал, но в Овальном кабинете его почти не замечали, а американские СМИ не проявляли к нему интереса.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Дональд Трамп
  • США
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar