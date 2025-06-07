Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу пора вспомнить, что написано на Рейхстаге, прежде чем продолжать гнуть свою русофобскую линию. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своём телеграм-канале.

«Мерцу следует освежить память и напомнить, что написано на стенах Рейхстага. Я не устану повторять, что Германия ведёт русофобскую политику», — написал Миронов.

Он резко раскритиковал Германию, обвинив её в русофобии и предательстве собственных идеалов из-за поддержки, оказываемой неонацистскому режиму на Украине. Миронов заверил, что Россия не допустит фальсификации истории и забвения уроков прошлого.