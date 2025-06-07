Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 10:01

«Следует освежить память»: Миронов напомнил русофобу Мерцу о надписях на стенах Рейхстага

Миронов: Мерцу стоит напомнить, что написано на стенах Рейхстага

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу пора вспомнить, что написано на Рейхстаге, прежде чем продолжать гнуть свою русофобскую линию. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своём телеграм-канале.

«Мерцу следует освежить память и напомнить, что написано на стенах Рейхстага. Я не устану повторять, что Германия ведёт русофобскую политику», — написал Миронов.

Он резко раскритиковал Германию, обвинив её в русофобии и предательстве собственных идеалов из-за поддержки, оказываемой неонацистскому режиму на Украине. Миронов заверил, что Россия не допустит фальсификации истории и забвения уроков прошлого.

Володин потребовал от Бундестага разъяснений из-за слов Мерца о Второй мировой
Володин потребовал от Бундестага разъяснений из-за слов Мерца о Второй мировой

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штатам принадлежит ключевая роль в победе во Второй мировой войне. Его заявление поддержал Фридрих Мерц. В Кремле негативно восприняли высказывание канцлера ФРГ о том, что ключевую роль в освобождении Германии от нацизма сыграли США.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Сергей Миронов
  • Великая Отечественная война
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar