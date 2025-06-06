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Регион
6 июня, 11:00

В Кремле одним словом оценили слова Мерца о роли США в разгроме нацизма

Песков: Кремль негативно воспринял слова Мерца о роли США в борьбе с нацизмом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что ключевую роль в освобождении Германии от нацизма сыграли США, было негативно воспринято в Кремле. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин призвал защитить правду о событиях Великой Отечественной войны
Путин призвал защитить правду о событиях Великой Отечественной войны

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее начал активно заявлять, что именно Штатам принадлежит ключевая роль в победе во Второй мировой войне. Это же утверждение на встрече с Трампом повторил анцлер ФРГ Фридрих Мерц. При этом президент России Владимир Путин призвал будущие поколения сохранить правду о Второй мировой войне.

Мария Любицкая
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