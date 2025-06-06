В Кремле одним словом оценили слова Мерца о роли США в разгроме нацизма

Высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что ключевую роль в освобождении Германии от нацизма сыграли США, было негативно воспринято в Кремле. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.