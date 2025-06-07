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Регион
6 июня, 22:18

Володин потребовал от Бундестага разъяснений из-за слов Мерца о Второй мировой

Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru

Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил официальное послание главе Бундестага Юлии Клёкнер, а также руководителям всех фракций парламента. Причиной обращения стали высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца, прозвучавшие во время его поездки в Соединённые Штаты.

Депутат указал, что заявления Мерца затрагивают тему итогов Второй мировой войны, а также включают безоговорочную поддержку Киева. По его словам, изложенная канцлером интерпретация событий представляет собой искажение исторической действительности и вызывает серьёзные опасения.

«Канцлера ФРГ необходимо пригласить в Бундестаг, чтобы тот смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага, собственными глазами увидеть на каком языке и кем они были написаны», — сказал чиновник.

Володин добавил, что риторика Берлина вредит диалогу и ведёт к дальнейшему ухудшению отношений между Россией и Германией. Парламентарий также отметил циничность высказываний канцлера ФРГ в поддержку действий нацистского киевского режима.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штатам принадлежит ключевая роль в победе во Второй мировой войне. Его заявление поддержал Фридрих Мерц. В Кремле негативно восприняли высказывание канцлера ФРГ о том, что ключевую роль в освобождении Германии от нацизма сыграли США.

Тимур Хингеев
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