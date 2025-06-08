В США орудует неуловимый серийный маньяк — с марта найдены уже 13 жертв

Жители северо-востока США встревожены слухами о появлении маньяка. Тело очередной жертвы предполагаемого убийцы — 21-летней жительницы Бостона Адрианы Суазо — было обнаружено 1 июня в лесистой местности города Милтон, расположенного в 13 километрах к югу от столицы штата. По данным окружной прокуратуры Норфолка, прохожий нашёл тело около 11:45 утра. Хотя явных признаков насилия не выявлено, точная причина смерти пока устанавливается судмедэкспертами, сообщает The New York Post.

Этот случай стал очередным в череде тревожных находок: с марта 2025 года в штатах Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд и Мэн обнаружены как минимум 13 тел, многие из которых — в удалённых или лесных районах.

Среди жертв: 35-летняя Пейдж Фэннон, найденная 6 марта в реке Норуолк (Коннектикут);

расчленённые останки 58-летней Сюзанны Вормсер, обнаруженные в чемодане в Гротоне(Коннектикут) 19 марта (подозреваемая — сожительница — умерла в заключении);

59-летняя Дениз Лири, тело которой нашли 25 марта в Нью-Хейвене;

56-летняя Мишель Романо, чьи останки обнаружили на следующий день в лесу под Фостером (Род-Айленд).

Несмотря на то, что каждое дело расследуется отдельно, жители Новой Англии всё чаще высказывают предположения о возможном действии серийного убийцы. Отсутствие очевидных следов насилия в некоторых случаях и географическая разбросанность инцидентов лишь усиливают тревогу. Власти пока воздерживаются от официальных заявлений о связи между происшествиями, продолжая сбор доказательств.