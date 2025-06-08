Сабантуй удался: Два спесивых пони сбросили юных жокеев на скачках и устроили разборки

В Альметьевски пони устроили разборки прямо на сабантуйских скачках во время первого заезда, посвящённого Дню защиты детей. Видео лошадиного конфликта появилось в местном Telegram-канале «Альметьевск 1».

В Альметьевске пони скинул двух наездниц ради победы. Видео © Telegram / Альметьевск 1

Один из пони увлёкся соревновательным процессом и ради победы даже сбросил своего наездника. После этого лошадка начала «выяснять отношения» с соперником и зубами скинула ещё одну участницу скачек.

Коняшек сразу расцепили, никто не пострадал, но заезд оказался по-настоящему зрелищным.