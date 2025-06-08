Сабантуй удался: Два спесивых пони сбросили юных жокеев на скачках и устроили разборки
В Альметьевске пони сбросили жокеев и устроили драку на детских скачках
В Альметьевски пони устроили разборки прямо на сабантуйских скачках во время первого заезда, посвящённого Дню защиты детей. Видео лошадиного конфликта появилось в местном Telegram-канале «Альметьевск 1».
В Альметьевске пони скинул двух наездниц ради победы. Видео © Telegram / Альметьевск 1
Один из пони увлёкся соревновательным процессом и ради победы даже сбросил своего наездника. После этого лошадка начала «выяснять отношения» с соперником и зубами скинула ещё одну участницу скачек.
Коняшек сразу расцепили, никто не пострадал, но заезд оказался по-настоящему зрелищным.
Ранее Life.ru рассказал, что в Новокузнецке сбежавшие лошади затоптали семилетнюю девочку, малышка попала прямо под копыта. Оказалось, что жеребцов оставили без присмотра, они вырвались с пастбища и понеслись по улице. Пострадавшая была госпитализирована в больницу с ушибами и ссадинами.
Обложка © Telegram / Альметьевск 1