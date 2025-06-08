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8 июня, 15:09

Сабантуй удался: Два спесивых пони сбросили юных жокеев на скачках и устроили разборки

В Альметьевске пони сбросили жокеев и устроили драку на детских скачках

В Альметьевски пони устроили разборки прямо на сабантуйских скачках во время первого заезда, посвящённого Дню защиты детей. Видео лошадиного конфликта появилось в местном Telegram-канале «Альметьевск 1».

В Альметьевске пони скинул двух наездниц ради победы. Видео © Telegram / Альметьевск 1

Один из пони увлёкся соревновательным процессом и ради победы даже сбросил своего наездника. После этого лошадка начала «выяснять отношения» с соперником и зубами скинула ещё одну участницу скачек.

Коняшек сразу расцепили, никто не пострадал, но заезд оказался по-настоящему зрелищным.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Новокузнецке сбежавшие лошади затоптали семилетнюю девочку, малышка попала прямо под копыта. Оказалось, что жеребцов оставили без присмотра, они вырвались с пастбища и понеслись по улице. Пострадавшая была госпитализирована в больницу с ушибами и ссадинами.

Обложка © Telegram / Альметьевск 1

Наталья Афонина
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