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8 июня, 22:48

Назван город, который первым в мире может остаться без воды

The Guardian: Кабул рискует стать первым городом без воды в современности

Вода. Обложка © Freepik / rawpixel.com

Вода. Обложка © Freepik / rawpixel.com

Столица Афганистана Кабул стоит перед лицом серьёзной угрозы — полным исчезновением водных ресурсов. По данным The Guardian, ссылающегося на организацию Mercy Corps, город может стать первым в современной истории, где полностью иссякнут запасы питьевой воды.

Причиной критической ситуации стало стремительное снижение уровня воды в Кабуле на 30 метров за последнее десятилетие. На это повлияли бурный рост населения и инфраструктуры, а также негативные последствия изменения климата. В результате почти половина скважин, обеспечивающих город питьевой водой, уже высохли.

Эксперты предупреждают, что при сохранении текущих тенденций водоносные горизонты Кабула могут полностью истощиться уже к 2030 году. Это создаст прямую угрозу для жизни семи миллионов жителей города и может привести к гуманитарной катастрофе.

В настоящее время объёмы потребления воды значительно превышают скорость её естественного восполнения, что усугубляет ситуацию. Глава департамента Mercy Corps по Афганистану Дейн Карри подчёркивает необходимость срочного привлечения международного внимания к этой проблеме. Без внешней помощи Кабул столкнётся с ещё большими трудностями, что, вероятно, вызовет новую волну миграции из страны.

Каждая капля на счету: ЕС вводит запретительный закон из-за водного кризиса
Каждая капля на счету: ЕС вводит запретительный закон из-за водного кризиса

Подобные водные кризисы могут приводить к серьёзным конфликтам, как показывает пример противостояния между Пакистаном и Индией. В апреле индийские власти перекрыли течение реки Инд, что вызвало резкую критику со стороны Пакистана, где сельское хозяйство критически зависит от ирригации с вод этой реки.

Анастасия Никонорова
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