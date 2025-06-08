Губернатор Гладков: Два человека ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

Белгородская область вновь подверглась атакам БПЛА. В результате пострадали два человека, в том числе боец подразделения «Орлан». Также повреждены дома, автомобили и инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

В окрестностях села Чайки в результате попадания FPV-дрона пострадал местный житель, получивший баротравму и контузию. Медики оперативно доставили его в белгородскую горбольницу №2, где после оказания помощи мужчину выписали для дальнейшего амбулаторного лечения. Транспортное средство, находившееся рядом, получило осколочные повреждения.

Над территорией Белгородского района силами ПВО были уничтожены несколько дронов. Их обломки, упавшие в посёлке Майский, повредили фасад жилого дома и оборвали ЛЭП. В Дубовом пострадали крыши жилого дома и хозяйственной постройки, а в селе Никольское взрыв FPV-дрона привёл к разрушению окон в двух частных домах. В посёлке Майский атака беспилотника повредила здание коммерческого предприятия, а в Малиновке после атаки БПЛА повреждён фасад социального объекта. Ещё один инцидент произошёл в Октябрьском, где частный дом получил серьезные разрушения.

Повреждения в Белгородской области после атаки ВСУ. Фото © Telegram / «Настоящий Гладков»

В селе Грушевка Волоконовского района боец подразделения «Орлан» получил баротравму при выполнении боевого задания. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью и после лечения был отпущен домой. В этом же населённом пункте дрон повредил линию электропередачи, однако аварийные службы оперативно восстановили подачу электроэнергии. Ещё один беспилотник атаковал грузовик, повредив его. В Малиново удар БПЛА привёл к повреждению газопровода, но утечку оперативно ликвидировали. Также пострадал объект связи.

В Грайвороне беспилотник атаковал многоквартирный дом, разбив несколько окон. В Шебекино БПЛА, попав в противодроновую сетку, упал и взорвался, повредив окно в одной из квартир. В Новой Таволжанке Шебекинского округа в результате обстрелов посечены кровли, окна и фасады семи частных домов, одного двухэтажного МКД, а также повреждены хозяйственная постройка и ЛЭП.