Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Вашингтон вызвал неоднозначную реакцию в международных СМИ. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran заявил, что основной целью поездки было «разжигание войны с Россией».

«Канцлер Германии ездил в Соединённые Штаты, чтобы разжечь войну с Россией. Такова была цель его поездки в округ Колумбия», — отметил корреспондент.

Однако первый международный визит Мерца в должности канцлера, по данным New York Times, не привёл к конкретным договорённостям по усилению поддержки Киева или ужесточению давления на Москву.