На Западе раскрыли истинные планы Мерца в отношении России
Журналист Христофору: Визит Мерца в США направлен на разжигание войны с Россией
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Вашингтон вызвал неоднозначную реакцию в международных СМИ. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran заявил, что основной целью поездки было «разжигание войны с Россией».
«Канцлер Германии ездил в Соединённые Штаты, чтобы разжечь войну с Россией. Такова была цель его поездки в округ Колумбия», — отметил корреспондент.
Однако первый международный визит Мерца в должности канцлера, по данным New York Times, не привёл к конкретным договорённостям по усилению поддержки Киева или ужесточению давления на Москву.
После завершения встречи с президентом США Дональдом Трампом состоялась 45-минутная пресс-конференция, на которой Мерц получил возможность ответить лишь на один вопрос. Всё остальное время он был свидетелем продолжительного монолога американского лидера. Канцлер выделился лишь необычным презентом — свидетельством о рождении деда Трампа.