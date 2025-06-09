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8 июня, 23:43

На Западе раскрыли истинные планы Мерца в отношении России

Журналист Христофору: Визит Мерца в США направлен на разжигание войны с Россией

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Вашингтон вызвал неоднозначную реакцию в международных СМИ. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran заявил, что основной целью поездки было «разжигание войны с Россией».

«Канцлер Германии ездил в Соединённые Штаты, чтобы разжечь войну с Россией. Такова была цель его поездки в округ Колумбия», — отметил корреспондент.

Однако первый международный визит Мерца в должности канцлера, по данным New York Times, не привёл к конкретным договорённостям по усилению поддержки Киева или ужесточению давления на Москву.

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После завершения встречи с президентом США Дональдом Трампом состоялась 45-минутная пресс-конференция, на которой Мерц получил возможность ответить лишь на один вопрос. Всё остальное время он был свидетелем продолжительного монолога американского лидера. Канцлер выделился лишь необычным презентом — свидетельством о рождении деда Трампа.

Артём Гапоненко
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