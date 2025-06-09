«Отработал гениально»: Актёр Морозов рассказал о работе со звездой «Гарри Поттера» Файнсом

Актёр Алексей Морозов принимал участие в съёмках фильма «Нуреев. Белый ворон» у артиста и режиссёра Рэйфа Файнса. Звезда сериала «Таинственная страсть» рассказал, чему научился у актёра из «Гарри Поттера», а также о дружбе с британским коллегой.

«Во время съёмок у Рэйфа меня поразило, как такой выдающийся актёр может быть столь тонко чувствующим режиссёром. Получается, он меня заразил этим желанием попробовать себя в качестве режиссёра. За что я очень ему благодарен. И теперь считаю: каждый актёр должен пройти через собственную короткометражку. Потому что только после этого ты начинаешь абсолютно точно понимать, что происходит на съёмочной площадке», — поделился Морозов в интервью Леди Mail.

Актёр вспомнил один из моментов работы с Файнсом, где очень чётко показывается отношение иностранцев к съёмочному процессу. По его словам, зарубежные специалисты во многом более деликатны и спокойны, чем российские режиссёры.

«Помню, отсняли мы дубль, подходит ко мне Рэйф и говорит: «Лёша, ты сейчас отработал просто гениально. Я сидел у монитора и наслаждался твоей игрой. Ты можешь, пожалуйста, повторить это?» И так он говорил мне 37 раз… И каждый я думал: что же я делаю не так, почему мы переснимаем? Ведь Райфа же явно что-то не устраивает, но он упорно мне об этом не говорит: такова их культура взаимоотношения с актёрами», — пояснил артист.

Морозов добавил, что в голливудском кино коллеги редко критикуют друг друга. По его словам, у них изначально все являются гениями, которых нельзя ругать никогда и ни за что. А в российском кино чаще высказывают осуждающие комментарии, отметил актёр.