На Урале потерявшая дочь женщина в ковбойской шляпе похитила шестилетнюю девочку

В Асбесте Свердловской области женщина в ковбойской шляпе похитила ребёнка, сообщает Ural Mash. Шестилетняя девочка пропала днём, после чего родители сразу обратились в полицию. К поискам подключились волонтёры. Вечером свидетели сообщили, что видели, как неизвестная в шляпе затащила ребёнка в подъезд.

Женщина в ковбойской шляпе украла шестилетнюю девочку в Асбесте. Фото © Telegram / Ural Mash

Прибывшим на место полицейским пришлось выбить дверь — девочку нашли и передали медикам. Подозреваемую задержали и направили на экспертизу. По словам соседей, женщина и раньше вела себя неадекватно — например, летом каталась на роликах в тёплой куртке с мехом.

Как пишет E1, раньше женщина бегала марафоны и ставила танцевальные номера, но потом заболела. Её родители забрали её дочь, и теперь она видит своё чадо в других детях.