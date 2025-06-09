Драка трансвеститов* и девушек у ночного клуба в Новосибирске попала на видео

Потасовка девушек и трансвеститов* произошла у ночного клуба в Новосибирске. Видео конфликта, который чуть было не перерос в серьёзную драку, опубликовал Mash Siberia.

Потасовка трансов* с девушками у клуба в Новосибирске. Видео © Telegram / Mash Siberia

На кадрах можно увидеть, как парочка подозрительно рослых «женщин» переругивается с другими посетительницами, одна из них получает кофтой по голове и в ответ начинает махать ногами. Спутники трансов* оттаскивают их, и все расходятся.

Ранее Life.ru рассказывал, что покинувший Россию после печально известной «голой вечеринки» рэпер VACÍO нашёл себе новых друзей в Париже. Теперь он крутится в компании племянника солиста «Иванушек International» Андрея Григорьева-Апполонова и транс*-блогера Игоря Синяка.