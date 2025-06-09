Песков: Стратегия по развитию ВМФ России является планом на долгую перспективу
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Формирование современного военно-морского флота требует многолетней системной работы. Строительство новых боевых кораблей представляет собой сложный технологический процесс, занимающий значительное время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«А растянутость по времени, это, собственно, к строительству новых кораблей, это очень трудоёмкий процесс и растянутый по времени. Везде так, во всём мире, поэтому, конечно, это очень такое рассчитанное на долгую перспективу», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, ранее президент Владимир Путин дал зелёный свет амбициозной Стратегии развития Военно-морского флота России до 2050 года. Власти обозначили развитие высокотехнологичных военно-морских сил как ключевое направление национальной безопасности. Эта программа требует долгосрочного прогнозирования изменений в мировой океанской политике, анализа новых угроз и вызовов.