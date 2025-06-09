Песков: Стратегия по развитию ВМФ России является планом на долгую перспективу

«А растянутость по времени, это, собственно, к строительству новых кораблей, это очень трудоёмкий процесс и растянутый по времени. Везде так, во всём мире, поэтому, конечно, это очень такое рассчитанное на долгую перспективу», — сказал представитель Кремля на брифинге.