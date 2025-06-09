Яхта с туристами загорелась на пляже в Геленджике во время дозаправки

Яхта с туристами загорелась на пляже в Геленджике, сообщает SHOT. Один из отдыхающих находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Пострадавший на яхте турист. Фото © SHOT

В субботу у понтонного причала пляжа «Сады морей» в Геленджике загорелась яхта «Баунти», используемая для туристических прогулок. Возгорание произошло в момент заправки судна топливом. По предварительным данным, один из туристов — 35-летний Алексей — получил ожоги 70% тела и был экстренно доставлен в реанимацию. Капитан яхты Андрей покинул место происшествия, в настоящее время его разыскивают правоохранительные органы.