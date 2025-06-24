Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 13:31

Россияне начали массово проходить курсы по выживанию в лесу

SHOT: Курсы по выживанию заняли первое место среди активного отдыха у россиян

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Курсы выживания в дикой природе вытеснили духовные практики и медитации, заняв первое место среди активных видов отдыха россиян. Согласно последним опросам, каждый четвёртый житель мегаполиса готов отказаться от благ цивилизации, чтобы испытать себя в условиях, приближённых к постапокалиптическим, сообщает SHOT. За последние два года цены на такие программы выросли в три раза.

Участники осваивают базовые навыки выживания: разведение костра без спичек, ориентирование в лесу, строительство временных укрытий, добыча и очистка воды, использование лекарственных растений.

Популярность набирают и необычные программы вроде «захоронения», где участников временно закапывают в землю для «духовного перерождения». Если два года назад базовый курс стоил 4500 рублей, то сегодня цены варьируются от 8000 до 60000 рублей в зависимости от продолжительности и сложности программы.

Школа выживания: Врач объяснила Life.ru, как правильно удалять клеща с себя, ребёнка и питомца
Школа выживания: Врач объяснила Life.ru, как правильно удалять клеща с себя, ребёнка и питомца

Ранее эксперт по выживанию назвал правила, соблюдение которых позволит не потеряться в лесу. Так, например, следует изучить карту, прежде чем отправляться в незнакомую местность.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar