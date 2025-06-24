Россияне начали массово проходить курсы по выживанию в лесу

Курсы выживания в дикой природе вытеснили духовные практики и медитации, заняв первое место среди активных видов отдыха россиян. Согласно последним опросам, каждый четвёртый житель мегаполиса готов отказаться от благ цивилизации, чтобы испытать себя в условиях, приближённых к постапокалиптическим, сообщает SHOT. За последние два года цены на такие программы выросли в три раза.

Участники осваивают базовые навыки выживания: разведение костра без спичек, ориентирование в лесу, строительство временных укрытий, добыча и очистка воды, использование лекарственных растений.

Популярность набирают и необычные программы вроде «захоронения», где участников временно закапывают в землю для «духовного перерождения». Если два года назад базовый курс стоил 4500 рублей, то сегодня цены варьируются от 8000 до 60000 рублей в зависимости от продолжительности и сложности программы.