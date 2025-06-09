Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 12:54

Выбор сделан: Названы самые востребованные профессии у выпускников в 2025 году

«Газета.ru»: Выпускники мечтают стать IT-специалистами и врачами после школы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Более четверти школьников собираются поступать на IT-специалистов и медиков в вузы. Для некоторых выпускников это мечта детства, а также возможность выучиться на престижные в обществе профессии, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса.

Согласно исследованию, большинство выпускников (92,8%) намерены поступать в вузы, а 5,6% — в училища или колледжи. Также есть и те, кто ещё пока не решил, куда пойдут учиться после школы. Также россияне ответили, кем хотят стать в будущем. Подавляющее большинство мечтает работать в IT или быть врачами. Далее идут инженерные специальности. Кроме того, выпускники выбирают юриспруденцию и бухгалтерский учёт.

Школьники решили выбрать такие специальности, так как это их мечта. Многие назвали выбранные профессии престижными, а ещё часть опрошенных считает, что будут следовать семейной традиции.

«Выбор IT- и медицинских специальностей закономерен: сегодня это одни из самых перспективных направлений. Выпускники и их родители ориентируются и на высокий карьерный рост, и на популярность этих профессий в будущем, и на престижный гонорар», — пояснила эксперт Екатерина Комарова.

Нумеролог раскрыла, как дата рождения поможет выбрать профессию мечты — и это работает
Нумеролог раскрыла, как дата рождения поможет выбрать профессию мечты — и это работает

А ранее Life.ru писал, что электрики в Москве могут получать 110-150 тысяч рублей. По словам специалиста, в будущем их зарплаты будут ещё расти, так как в РФ стали задумываться о возрождении средних специальных учебных заведений, чтобы решить проблему дефицита рабочих кадров.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar