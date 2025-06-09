Выбор сделан: Названы самые востребованные профессии у выпускников в 2025 году
«Газета.ru»: Выпускники мечтают стать IT-специалистами и врачами после школы
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Более четверти школьников собираются поступать на IT-специалистов и медиков в вузы. Для некоторых выпускников это мечта детства, а также возможность выучиться на престижные в обществе профессии, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса.
Согласно исследованию, большинство выпускников (92,8%) намерены поступать в вузы, а 5,6% — в училища или колледжи. Также есть и те, кто ещё пока не решил, куда пойдут учиться после школы. Также россияне ответили, кем хотят стать в будущем. Подавляющее большинство мечтает работать в IT или быть врачами. Далее идут инженерные специальности. Кроме того, выпускники выбирают юриспруденцию и бухгалтерский учёт.
Школьники решили выбрать такие специальности, так как это их мечта. Многие назвали выбранные профессии престижными, а ещё часть опрошенных считает, что будут следовать семейной традиции.
«Выбор IT- и медицинских специальностей закономерен: сегодня это одни из самых перспективных направлений. Выпускники и их родители ориентируются и на высокий карьерный рост, и на популярность этих профессий в будущем, и на престижный гонорар», — пояснила эксперт Екатерина Комарова.
А ранее Life.ru писал, что электрики в Москве могут получать 110-150 тысяч рублей. По словам специалиста, в будущем их зарплаты будут ещё расти, так как в РФ стали задумываться о возрождении средних специальных учебных заведений, чтобы решить проблему дефицита рабочих кадров.