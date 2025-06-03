Названы «редкие» для Москвы профессии с высокими зарплатами

Опрос показал, что 44% россиян считают оптимальной зарплату в диапазоне 110-150 тысяч рублей. В Москве такие доходы характерны для представителей отдельных рабочих специальностей, в частности электриков и монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, отметила карьерный консультант Елена Фокина.

«Подобные специалисты сегодня считаются редкими, поэтому получают неплохо. В будущем их зарплаты будут расти, поскольку у нас только-только стали задумываться о возрождении средних специальных учебных заведений, чтобы решить проблему дефицита рабочих кадров», — объяснила она «Ридусу».

Что касается других профессий, то, по словам собеседницы издания, менеджеры по продажам могут зарабатывать около 110 тысяч рублей, тогда как кассиры в супермаркетах получают значительно меньше — примерно 45 тысяч рублей. Курьеры, доставляющие еду, в среднем имеют доход 50-60 тысяч рублей, но при интенсивной работе без выходных по 8-9 часов в день могут выходить на зарплату около 110 тысяч рублей.