Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 15:27

Названы «редкие» для Москвы профессии с высокими зарплатами

HR-специалист Фокина: Электрики в Москве могут получать 110-150 тысяч рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Опрос показал, что 44% россиян считают оптимальной зарплату в диапазоне 110-150 тысяч рублей. В Москве такие доходы характерны для представителей отдельных рабочих специальностей, в частности электриков и монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, отметила карьерный консультант Елена Фокина.

«Подобные специалисты сегодня считаются редкими, поэтому получают неплохо. В будущем их зарплаты будут расти, поскольку у нас только-только стали задумываться о возрождении средних специальных учебных заведений, чтобы решить проблему дефицита рабочих кадров», — объяснила она «Ридусу».

Что касается других профессий, то, по словам собеседницы издания, менеджеры по продажам могут зарабатывать около 110 тысяч рублей, тогда как кассиры в супермаркетах получают значительно меньше — примерно 45 тысяч рублей. Курьеры, доставляющие еду, в среднем имеют доход 50-60 тысяч рублей, но при интенсивной работе без выходных по 8-9 часов в день могут выходить на зарплату около 110 тысяч рублей.

Нос не выносит: Россияне просят ввести летнюю удалёнку для «пахучих» сотрудников
Нос не выносит: Россияне просят ввести летнюю удалёнку для «пахучих» сотрудников

Ранее эксперт по персоналу отметил, что в России курьеры и официанты в среднем получают заработную плату вчетверо выше, чем начинающие рабочие. Если месячный доход курьеров в среднем составлял 107,3 тысячи рублей, то у официантов — около 65 тысяч, а у рабочих — порядка 60 тысяч.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar