Нос не выносит: Россияне просят ввести летнюю удалёнку для «пахучих» сотрудников

Пахнет жареным — и не только из-за погоды. Life.ru провёл опрос и выяснил, что 63% россиян сталкивались с неприятным запахом пота от коллег. Причём чаще всего это происходило в офисах — видимо, кондиционеры с проблемой не справляются.















Но народ у нас не молчит: 80% опрошенных уверены, что «пахучих» сотрудников стоит отправлять на удалёнку, а 11% и вовсе требуют штрафовать за нарушение личной гигиены. Мол, если нарушил «дезодорантную дисциплину» — распишись в получении квитанции.