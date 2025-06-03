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3 июня, 10:30

Нос не выносит: Россияне просят ввести летнюю удалёнку для «пахучих» сотрудников

Опрос Life.ru: 63% россиян жалуются на запах пота от коллег

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Пахнет жареным — и не только из-за погоды. Life.ru провёл опрос и выяснил, что 63% россиян сталкивались с неприятным запахом пота от коллег. Причём чаще всего это происходило в офисах — видимо, кондиционеры с проблемой не справляются.

  • Скриншот © Life.ru
    Скриншот © Life.ru
  • Скриншот © Life.ru
    Скриншот © Life.ru
  • Скриншот © Life.ru
    Скриншот © Life.ru
  • Скриншот © Life.ru
    Скриншот © Life.ru
  • Скриншот © Life.ru
    Скриншот © Life.ru
  • Скриншот © Life.ru
    Скриншот © Life.ru
  • Скриншот © Life.ru
    Скриншот © Life.ru

Скриншот © Life.ru

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Но народ у нас не молчит: 80% опрошенных уверены, что «пахучих» сотрудников стоит отправлять на удалёнку, а 11% и вовсе требуют штрафовать за нарушение личной гигиены. Мол, если нарушил «дезодорантную дисциплину» — распишись в получении квитанции.

Однако у медали есть и вторая сторона флакона. 71% респондентов пожаловались на коллег, злоупотребляющих парфюмом. Причём 60% из них уверены, что за такую «обонятельную агрессию» пора заводить дело по статье о мелком хулиганстве.

Инстинкт или броня? Психолог раскрыла, зачем Макрон метит территорию своим парфюмом
Инстинкт или броня? Психолог раскрыла, зачем Макрон метит территорию своим парфюмом

А ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон использует одеколон в таких количествах, что его помощники могут заранее «ощутить» его приближение. Психолог даже заподозрила его в желании таким образом «пометить» территорию из-за неуверенности в себе.

Марина Фещенко
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