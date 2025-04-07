Инстинкт или броня? Психолог раскрыла, зачем Макрон метит территорию своим парфюмом

Президент Франции Эмманюэль Макрон, о пристрастии которого к парфюму стало известно ранее, может таким образом «метить территорию» или «надевать броню». Об этом в беседе с Life.ru рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.

Она напомнила, что, прежде всего, желание «пометить территорию» — это инстинкт, так как обоняние — мощнейший орган восприятия.

По запаху мы определяем ситуацию — опасность, влечение, страх. Если посмотреть чуть шире, можно вспомнить, что многие животные метят территорию. Люди также воспринимают друг друга по запаху, поэтому так важно, чтобы парфюм соответствовал сущности человека, чтобы дополнял, помогая другому человеку понять, кто перед ним. Ирина Коржаева Клинический психолог

Но иногда парфюм, а также одежда, образ создают маску или «доспехи» для людей, не принимающих себя.

Господин Макрон не самый сильный и счастливый человек. Инстинктивно он пытается пометить территорию, обозначая свой статус через эффект присутствия — чтобы себя защитить. Это своего рода доспехи. Ирина Коржаева Клинический психолог

Также когда люди чувствуют «запах президента», они собираются, становятся более настороженными — ими легче управлять.

По словам Коржаевой, наш лидер Владимир Путин, напротив, не «душится от души» — ему это не нужно, он уверен в себе и обладает мощной харизмой, которую не требуется подкреплять парфюмом.