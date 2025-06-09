Российские учёные создали новый быстрый тест для выявления холеры

Учёные Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора создали новый тест для быстрого выявления холеры, который позволяет проводить анализ в шесть раз быстрее, чем существующие методы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Разработан новый тест для быстрого выявления холеры. Этот тест позволяет: выявить холерный вибрион; определить, представляет ли он угрозу эпидемического распространения», — сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Кроме того, новая российская разработка отличается высокой чувствительностью и способна обнаруживать даже незначительное количество патогена. Это особенно важно для выявления бессимптомных носителей и предотвращения распространения инфекции.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ситуация с холерой в России остаётся стабильной и контролируемой.

Тест был разработан и зарегистрирован учеными института «Микроб» в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья».