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Регион
9 июня, 14:48

Российские учёные создали новый быстрый тест для выявления холеры

Роспотребнадзор: Учёные института «Микроб» разработали быстрый тест на холеру

Лаборатория. Обложка © Freepik

Лаборатория. Обложка © Freepik

Учёные Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора создали новый тест для быстрого выявления холеры, который позволяет проводить анализ в шесть раз быстрее, чем существующие методы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Разработан новый тест для быстрого выявления холеры. Этот тест позволяет: выявить холерный вибрион; определить, представляет ли он угрозу эпидемического распространения», сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Кроме того, новая российская разработка отличается высокой чувствительностью и способна обнаруживать даже незначительное количество патогена. Это особенно важно для выявления бессимптомных носителей и предотвращения распространения инфекции.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ситуация с холерой в России остаётся стабильной и контролируемой.

Тест был разработан и зарегистрирован учеными института «Микроб» в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья».

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России существует риск возникновения холеры из-за её распространения в других странах, где она вызывает множество смертей, но наша страна подготовлена к противодействию этой угрозе. По её словам, «исторические ворота» холеры в Европу находятся в Донбассе, Новороссии и Крыму, поэтому контролировать заболевание в этих регионах особенно важно.

Анастасия Никонорова
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