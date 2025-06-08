Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении нового штамма коронавируса в РФ
Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении нового штамма коронавируса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym
В Роспотребнадзоре прокомментировали появившиеся в СМИ тревожные сообщения о новом опасном виде коронавируса. По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация в России остаётся стабильной и находится под постоянным контролем специалистов.
Информация о якобы обнаруженном новом вирусе, способном вызвать пандемию, основана на некорректной интерпретации научной публикации. Речь идёт о статье в журнале Nature Communications, где международная группа исследователей анализировала структурные особенности уже известных науке вирусов из подрода Merbecovirus, относящихся к линии 1 HKU5.
«Результаты исследований не предвещают возникновения немедленной угрозы для человечества, однако они подтверждают прежние опасения о рисках распространения новых вирусов», — подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора.
Напомним, ранее американские исследователи сделали тревожное открытие: коронавирус HKU5-CoV-2, потенциально угрожающий здоровью человека, был выявлен в образцах, собранных у китайских летучих мышей. Этот вирус имеет способность атаковать человеческие клетки и может начать инфицирование всего после одной мутации. В связи с этим специалисты заявили о необходимости тщательно отслеживать динамику.