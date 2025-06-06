Новая пандемия не за горами: Учёные обнаружили опасный вид коронавируса

Потенциально опасный для человека коронавирус HKU5-CoV-2 был обнаружен американскими учеными. Вирус, выделенный из образцов китайских летучих мышей, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, способен проникать в человеческие клетки и нуждается всего в одной мутации, чтобы начать инфицировать людей.

Потенциальная опасность вируса усугубляется его сходством с MERS-CoV, чья смертность составляет около 34%. Лабораторные исследования с использованием псевдовирусов, содержащих шиповидный белок HKU5, выявили, что единственная специфическая мутация позволяет ему инфицировать человеческие клетки через рецепторы ACE2, аналогично SARS-CoV-2 (возбудителю CoViD-19).

HKU5 был впервые выявлен в лаборатории, связанной с Уханьским институтом вирусологии. Хотя вирус пока распространяется только среди летучих мышей, существует опасность, что через промежуточных носителей (таких как циветты или норки) он может приобрести необходимые мутации. Этот сценарий совпадает с механизмом возникновения SARS-CoV-2, что особенно тревожит учёных.

Исследователи отметили, что на данный момент заражений среди людей выявлено не было, однако вирусы данной группы в ближайшее время могут стать прямой угрозой человеку. В связи с этим специалисты заявили необходимости тщательно отслеживать динамику.