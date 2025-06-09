National Interest: Модернизированный Ту-160 способен застать НАТО врасплох

Обновление стратегического бомбардировщика Ту-160 (по классификации НАТО — Blackjack) усилит его боевые возможности и повысит угрозу для стран альянса, пишет The National Interest.

Издание отмечает, что модернизированные машины оснащаются современными системами вооружения и электроники, что делает их более актуальными в условиях современной войны. При этом подчеркивается, что Ту-160 остаётся важным элементом российской дальней авиации и способен развивать скорость свыше 2000 км/ч.