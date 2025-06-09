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9 июня, 13:10

National Interest: Модернизированный Ту-160 способен застать НАТО врасплох

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Обновление стратегического бомбардировщика Ту-160 (по классификации НАТО — Blackjack) усилит его боевые возможности и повысит угрозу для стран альянса, пишет The National Interest.

Издание отмечает, что модернизированные машины оснащаются современными системами вооружения и электроники, что делает их более актуальными в условиях современной войны. При этом подчеркивается, что Ту-160 остаётся важным элементом российской дальней авиации и способен развивать скорость свыше 2000 км/ч.

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Ранее стало известно, что Украина подключит F-16 и Patriot к «военному Wi-Fi» НАТО. Киев подписал соглашение о внедрении программного обеспечения НАТО — системного интерфейса центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI). Эта разработка позволит объединить разрозненные комплексы ПВО и авиацию в единую сеть управления.

Марина Фещенко
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