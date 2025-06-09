Саудовская Аравия начала долгую войну за нефтяное господство, заявили в США

Эксперты Bank of America предупреждают о начале стратегической ценовой кампании со стороны Саудовской Аравии, направленной на постепенное возвращение утраченных позиций на мировом нефтяном рынке. Как пояснил глава отдела сырьевых исследований банка Франсиско Бланш, Эр-Рияд намерен вести продолжительную, а не краткосрочную ценовую войну.

«Эта ценовая война не будет короткой и резкой, скорее, она будет продолжительной и постепенной», — приводит его заявление телеканал.

Ключевой целью саудовской стратегии, по мнению аналитиков, становится давление на американские сланцевые компании, которые, несмотря на относительную стабильность, остаются уязвимыми из-за высоких производственных затрат. Такой подход отличается от предыдущих эпизодов ценовых войн, когда Саудовская Аравия действовала более резко и краткосрочно.

Эксперты отмечают, что новая тактика может привести к длительному периоду умеренных цен на нефть, что создаст серьёзные вызовы для производителей с высокой себестоимостью добычи. В то же время, по прогнозам аналитиков, подобная стратегия потребует от королевства значительных финансовых резервов и терпения, поскольку её результаты проявятся не сразу.