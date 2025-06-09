ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 20:28

Токаев поручил создать силы территориальной обороны в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с назначением нового министра обороны поручил сосредоточиться на институте службы в резерве и сформировать силы территориальной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе лидера.

Во время совещания с руководством Минобороны Казахстана Токаев обозначил приоритетные задачи для высшего командования Вооружённых Сил. Он также акцентировал внимание на необходимости улучшить структуру управления и войск, развивать силы специальных операций и внедрять искусственный интеллект.

Токаев отправил в отставку посла Казастана на Украине Калетаева
Токаев отправил в отставку посла Казастана на Украине Калетаева

Ранее Life.ru сообщал, что Токаев освободил от должности министра обороны Руслана Жаксылыкова и руководителя Минтранса Марата Карабаева. На эти посты уже назначили новых людей. Пост министра обороны займёт ранее главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС Казахстана Даурен Косанов, в 2024 году он стал заместителем Жаксылыкова. Кроме того, новым советником президента назначена Асель Жанасова, которая до назначения была председателем правления АО «Казпочта».

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Казахстан
  • Касым Жомарт Токаев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar