Токаев поручил создать силы территориальной обороны в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с назначением нового министра обороны поручил сосредоточиться на институте службы в резерве и сформировать силы территориальной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе лидера.

Во время совещания с руководством Минобороны Казахстана Токаев обозначил приоритетные задачи для высшего командования Вооружённых Сил. Он также акцентировал внимание на необходимости улучшить структуру управления и войск, развивать силы специальных операций и внедрять искусственный интеллект.