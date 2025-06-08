Токаев снял с должности министров обороны и транспорта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра обороны Руслана Жаксылыкова и руководителя Минтранса Марата Карабаева. На посты уже назначены новые лица. Причины отставок обоих министров не сообщаются.

«Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобождён от должности министра обороны Республики Казахстан», — говорится в документе.

Теперь его пост займёт ранее главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС Казахстана Даурен Косанов, в 2024 году он стал заместителем Жаксылыкова. Сам Руслан Фатихович занимал пост министра обороны с 2022 года при двух правительствах. До этого он руководил Национальной гвардией страны, командовал внутренними войсками МВД Казахстана. В конце 2024 года также возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана.

Также в указе говорится, что от должности министра транспорта освобождён Марат Карабаев. Кроме того, новым советником президента назначена Асель Жанасова, которая до назначения была председателем правления АО «Казпочта».