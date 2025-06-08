Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 10:10

Токаев снял с должности министров обороны и транспорта

В Казахстане в отставку отправлены глава Минобороны Жаксылыков и Минтранса Карабаев

Руслан Жаксылыков, Марат Карабаев. Обложка © РИА Новости / Вадим Савицкий, © primeminister

Руслан Жаксылыков, Марат Карабаев. Обложка © РИА Новости / Вадим Савицкий, © primeminister

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра обороны Руслана Жаксылыкова и руководителя Минтранса Марата Карабаева. На посты уже назначены новые лица. Причины отставок обоих министров не сообщаются.

«Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобождён от должности министра обороны Республики Казахстан», — говорится в документе.

Теперь его пост займёт ранее главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС Казахстана Даурен Косанов, в 2024 году он стал заместителем Жаксылыкова. Сам Руслан Фатихович занимал пост министра обороны с 2022 года при двух правительствах. До этого он руководил Национальной гвардией страны, командовал внутренними войсками МВД Казахстана. В конце 2024 года также возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана.

Также в указе говорится, что от должности министра транспорта освобождён Марат Карабаев. Кроме того, новым советником президента назначена Асель Жанасова, которая до назначения была председателем правления АО «Казпочта».

В Минобороны Казахстана объяснили задержание призывников на улицах
В Минобороны Казахстана объяснили задержание призывников на улицах

Ранее стало известно, что в Монголии в отставку отправили премьер-министра Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Такое решение было принято в результате тайного голосования. Теперь же политик будет исполнять свои обязанности лишь до назначения нового главы правительства.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Казахстан
  • Касым Жомарт Токаев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar