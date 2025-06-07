В Минобороны Казахстана объяснили задержание призывников на улицах

Призывников в Казахстане принудительно привозят на призывной пункт, если они сопротивляются полиции. Об этом сообщили в Минобороны республики.

«Если вручить повестку лично не удаётся, обеспечение явки призывника возлагается на органы внутренних дел. При этом некоторые граждане отказываются подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, оказывают сопротивление, что влечёт их принудительное доставление на призывной пункт», — прокомментировал.и в ведомстве.