В Минобороны Казахстана объяснили задержание призывников на улицах
МО Казахстана: Задержания призывников связаны с неподчинением полиции
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Призывников в Казахстане принудительно привозят на призывной пункт, если они сопротивляются полиции. Об этом сообщили в Минобороны республики.
«Если вручить повестку лично не удаётся, обеспечение явки призывника возлагается на органы внутренних дел. При этом некоторые граждане отказываются подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, оказывают сопротивление, что влечёт их принудительное доставление на призывной пункт», — прокомментировал.и в ведомстве.
В военном ведомстве пояснили, что граждане, признанные непригодными к службе по заключению призывной комиссии, сразу же освобождаются от дальнейших мероприятий и могут вернуться домой. Вместе с тем в министерстве напомнили о существующей ответственности за уклонение от призыва.
Ранее Life.ru сообщал, что в киевском ТЦК группа мужчин, принудительно призванных в армию, вступила в ожесточённый спор с представителями военкомата. Часть мобилизованных предприняла попытку забаррикадироваться, призывая остальных использовать любые доступные предметы в качестве оружия. Сотрудники правоохранительных органов пресекли бунт и отправили бойцов в учебные центры.